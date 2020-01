Wereldleiders: Treed op tegen antisemitisme

Wereldleiders hebben donderdag tijdens het vijfde Wereld Holocaust Forum in Yad Vashem Jeruzalem gezegd dat antisemitisme, racisme en vreemdelingenhaat krachtig bestreden moeten worden.

Het forum werd gehouden omdat het op 27 januari 75 jaar geleden is dat kamp Auschwitz door het Rode Leger werd bevrijd.

Meer dan veertig leiders deden aan het forum mee, onder wie koning Willem-Alexander.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier vernieuwde zijn belofte om tegen antisemitisme te strijden met de woorden: „Nee tegen antisemitisme. Nee tegen haat.” Hij zei dat de massamoord op zes miljoen Joden, de ergste misdaad van de mensheid, werd uitgevoerd door zijn landgenoten.

Steinmeier zei dat hij zou willen dat Duitsers voor eens en altijd van de geschiedenis geleerd hebben. Dat kan hij echter niet zeggen als de haat zich verbreidt, Joodse kinderen worden bespuwd op het schoolplein, rauw antisemitisme zich verhult in veronderstelde kritiek op Israëlisch beleid en een dikke houten deur een terrorist tegenhield die op Grote Verzoendag een bloedbad wilde veroorzaken in een synagoge.

Verantwoordelijkheid

De Russische president Poetin zei dat hij, voordat hij naar Jeruzalem ging, de originele rapporten bekeek van officieren van het Rode Leger na de bevrijding van Auschwitz. „Ik moet je vertellen, collega’s, het is moeilijk, onverdraaglijk deze militaire rapporten te lezen, documenten die in detail beschrijven hoe het kamp opgezet was, hoe de koelbloedige moordmachine werkte.” Poetin riep op ervoor te zorgen dat deze verschrikkelijke tragedies zich niet weer kunnen voordoen. De vijf permanente leden van de Verenigde Naties hebben volgens hem in het bijzonder de verantwoordelijkheid om de beschaving te beschermen.

Poetin onthulde donderdagmorgen in het Jeruzalemse Sacherpark een monument voor de slachtoffers van de belegering van Leningrad in de jaren 1941-1944.

Chronische ziekte

De Israëlische president Reuven Rivlin zei dat nazi-Duitsland probeerde de wereld te bevrijden van de Joden. „Laat ons duidelijk zijn: antisemitisme stopt niet bij de Joden. Antisemitisme en racisme zijn kwaadaardige ziekten die samenlevingen van binnenuit vernietigen en uit elkaar scheuren, en geen democratie is immuun.”

Rivlin zei dat antisemitisme een chronische ziekte is. „Het komt van links en rechts, het neemt gedurende de geschiedenis bepaalde vormen aan en verwerpt deze. Antisemitisme is niet veranderd. Wij zijn het die zijn veranderd.”

De Britse kroonprins Charles zei dat het belangrijk is de Holocaust te blijven herdenken. De grootheid van de genocide tegen het Joodse volk gaat het begrip te boven. De mate van het kwaad is zo groot dat deze de individuele verhalen van lijden en verlies dreigt te overschaduwen, stelde de prins. „Vijfenzeventig jaar na de bevrijding van Auschwitz-Birkenau schuilen nog steeds haat en onverdraagzaamheid in het menselijk hart. Deze vertellen nog steeds nieuwe leugens, nemen nieuwe vermommingen aan en zoeken nieuwe slachtoffers.”