Wereldleiders bijeen in München voor 56e veiligheidsconferentie

Honderden wereldleiders, ministers, diplomaten en wetenschappers zijn vanaf vrijdag drie dagen bijeen in het Duitse München voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. Tientallen landen bespreken daar onder meer het internationale veiligheidsbeleid. De conferentie wordt er sinds 1963 gehouden in Hotel Bayerischer Hof.

Onder anderen afgevaardigden van de VS, Rusland, Iran en Turkije zijn op de conferentie aanwezig. Voor het eerst zou ook Noord-Korea in München vertegenwoordigd zijn, maar volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft Noord-Korea afgezegd. Namens Nederland is premier Mark Rutte in München, samen met de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie).

De veiligheidsconferentie komt op een moment van spanningen in het Midden-Oosten, zoals het conflict in Syrië. Ook wordt vermoedelijk gesproken over de humanitaire crisis in Jemen en de klimaatverandering. Niet alleen delegaties van verschillende landen zijn bij de Münchner Sicherheitskonferenz. Zo zijn bijvoorbeeld ook Jürgen Stock, secretaris-generaal van Interpol, en Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, van de partij.

Enkele grootmachten die in München aanwezig zijn hebben nog een appeltje met elkaar te schillen. Zo zijn bijvoorbeeld de spanningen tussen de VS en Iran flink opgelopen sinds de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrok uit de nucleaire deal met Iran. Daarnaast ligt Rusland met Turkije in de clinch sinds Ankara het noordwesten van Syrië is binnengevallen om daar onder meer de Koerden te verdrijven. Rusland steunt de Syrische president Assad.