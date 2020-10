Wereldgezondheidsorganisatie WHO slaat alarm over Europa

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maant Europa om de inspanningen in de strijd tegen het coronavirus aanzienlijk te versnellen. De WHO ziet „zeer, zeer grote” aantallen besmettingen, en tegelijkertijd een toenemend gebrek aan capaciteit om effectief contactonderzoek te doen.

Het is gevaarlijk de controle los te laten, aldus WHO-topexpert Ryan. Hij vreest dat de ziekte verder de „duisternis” wordt ingedreven, zodat het verloop steeds onduidelijker wordt en bestrijding steeds lastiger. Ryan roept de Europese landen op meer maatregelen te nemen.