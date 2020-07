Wereldgezondheidsorganisatie bezorgd over stijging corona Afrika

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de snelle toename van corona-infecties in Afrika. Hoewel het aantal gevallen in de meeste landen nog steeds laag is, is de stijging sterk. Binnen een week nam het aantal infecties in Namibië toe met 69 procent, in Botswana met 66 procent en in Zambia met 57 procent. De WHO vreest nu een versnelling van de uitbraak in Afrika.

Volgens de Amerikaanse website Worldometer, die alle beschikbare cijfers optelt, gaat het inmiddels om meer dan 1300 besmettingen in Namibië, ruim 500 in Botswana en ruim 3300 in Zambia.

In Zuid-Afrika was de stijging binnen een week 30 procent. Het aantal gevallen is daar aanzienlijk hoger dan in andere Afrikaanse landen. Volgens de WHO zijn er meer dan 360.000 infecties en 5000 doden. Zuid-Afrika kan helaas een voorbode zijn, aldus een WHO-topman. Hij noemde het een waarschuwing over wat er in de rest van Afrika kan gebeuren.