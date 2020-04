Wereldgezondheidsorganisatie betreurt stopzetting steun VS

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betreurt het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de geldkraan dicht te draaien. WHO-baas Tedros noemt de Verenigde Staten een langdurige en gulle vriend, „en we hopen dat dit ook zo zal blijven”.

Trump zette de jaarlijkse Amerikaanse bijdrage - omgerekend een kleine 370 miljoen euro - tijdelijk stop omdat hij vindt dat de VN-organisatie de coronapandemie niet goed heeft aangepakt. De VS zijn de grootste WHO-donor. Tedros zegt te bekijken hoe eventuele financiële gaten kunnen worden gedicht.

Trump is niet de enige met kritiek op de WHO. Op de petitiewebsite change.org loopt een handtekeningenactie om Tedros weg te krijgen. Die is inmiddels door bijna 1 miljoen mensen ondertekend.

De Democraten in het Amerikaanse parlement kondigen ondertussen verzet aan tegen het besluit van Trump, melden Amerikaanse media. Voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden vindt de stap van de president gevaarlijk en onwettig. Het besluit zal snel worden aangevochten, liet ze weten.