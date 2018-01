Wereldelite bijeen op topbijeenkomst in Davos

In het Zwitserse skioord Davos begint dinsdag de jaarlijkse topbijeenkomst van het World Economic Forum (WEF), met tal van regeringsleiders, topmensen uit het bedrijfsleven en andere hoogwaardigheidsbekleders. Bijzonder is dat ook Donald Trump heeft aangekondigd naar Davos af te reizen. De laatste zittende Amerikaanse president die zijn opwachting maakte op de WEF-bijeenkomst was Bill Clinton in 2000.

Met een akkoord over de overheidsbegroting voor enkele weken op zak, is het de verwachting dat Trump daadwerkelijk zal afreizen naar Zwitserland. Hij wordt daar tegen het einde van de week verwacht.

Grote gespreksonderwerpen op het WEF zijn onder meer de klimaatverandering en het risico van cyberaanvallen. Ook zal er waarschijnlijk gepraat worden over de vele geopolitieke spanningen van de laatste tijd.

Namens Nederland zijn onder meer premier Mark Rutte en koningin Máxima aanwezig in Davos. Ook de Britse premier Theresa May, haar Duitse collega Angela Merkel, voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn van de partij.