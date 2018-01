„Wereldelite bezorgd over cyberdreiging”

Dreiging van mogelijke cyberaanvallen en de toenemende spanningen in de wereld staan waarschijnlijk hoog op de agenda bij de aankomende topbijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. Volgens de organisatie beschouwt de mondiale elite deze twee zaken momenteel als meest voorname zorgen.

Overheden en bedrijven zijn anno 2018 meer dan ooit afhankelijk van computers en internet. Daarom worden hacks en andere cyberaanvallen door criminelen en terroristische organisaties nu ook zo gevreesd, staat in een risicorapport van het WEF.

Ook een groot punt van zorg vormen de vele geopolitieke spanningen en handelsconflicten van de laatste tijd. Deskundigen zijn banger geworden dat daar ook echte oorlogen uit voortkomen.

Aanstaande dinsdag begint in het Zwitserse skioord de jaarlijkse grote bijeenkomst van het WEF. Regeringsleiders, andere hoogwaardigheidsbekleders en deskundigen uit alle uithoeken van de wereld komen dan samen. Bijzonder is dat dit jaar ook Donald Trump naar Davos afreist. De laatste zittende Amerikaanse president die zijn opwachting maakte op de WEF-bijeenkomst was Bill Clinton in 2000.