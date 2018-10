De Wereldbank heeft een fonds van 1 miljard dollar, bijna 865 miljoen euro, klaar staan om Indonesië te helpen bij de wederopbouw van recent door natuurrampen getroffen gebieden, met name Sulawesi en Lombok. Het geld is beschikbaar in de vorm van leningen op elk door Jakarta gewenst moment, zo liet de Wereldbank dit weekend op de bijeenkomst samen met het IMF op Bali weten.

Daarnaast doet de Wereldbank een gift van 5 miljoen dollar voor technische assistentie voor de wederopbouw.