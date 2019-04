Wereld staat stil bij genocide Rwanda

De genocide in Rwanda wordt in april wereldwijd herdacht. In het kleine Afrikaanse land zijn een kwart eeuw geleden naar schatting 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s afgeslacht. Dat gebeurde in een tijdsbestek van ongeveer honderd dagen.

In Nederland wordt zondag om 16.00 uur een stille tocht gehouden in Den Haag. Daarna volgt een herdenkingsplechtigheid in het Haagse stadhuis. Daar houdt onder meer minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een toespraak. Verder wordt op 17 april een conferentie over de volkerenmoord gehouden in het Vredespaleis in Den Haag.

In Rwanda vindt op 7 april een nationale herdenking plaats. Die datum in 1994 wordt gezien als het begin van de genocide, die volgde op de dood van president Juvénal Habyarimana. Hij was een militair en politicus uit de Hutu-bevolkingsgroep die ongeveer 85 procent van de bevolking van circa 7 miljoen mensen vormde. Onbekende daders schoten zijn vliegtuig uit de lucht bij Kigali.

Na de dood van de president gingen extremistische Hutu’s, opgehitst door propaganda en vaak gewapend met kapmessen, over tot het uitmoorden van de Tutsi’s. Ook Hutu’s die weigerden mee te doen aan de moordpartijen moesten dat met de dood bekopen. De internationale gemeenschap keek besluiteloos toe terwijl in korte tijd honderdduizenden mensen de dood vonden.

Het bloedbad eindigde pas toen rebellen onder leiding van Paul Kagame, een Tutsi, het land veroverden. De voormalige guerrillaleider domineert sindsdien de Rwandese politiek. Kagame is pas sinds 2000 president, maar werd sinds het einde van de genocide al gezien als de feitelijke machthebber. Hij regeert met ijzeren hand.

Na de genocide zijn tientallen belangrijke verdachten veroordeeld door een speciaal VN-tribunaal in Tanzania. Dat sloot in 2015 de deuren. Andere vermeende hoofdrolspelers zijn nog voortvluchtig. Het gaat onder meer om voormalig minister van Defensie Augustin Bizimana en zakenman Felicien Kabuga, destijds één van de rijkste mensen in Rwanda. Hij wordt gezien als een van de financiers van de genocide.