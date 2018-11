Wereld bijeen voor nieuwe klimaattop

Gezanten van bijna tweehonderd landen verzamelen zich vanaf zondag in het Poolse Katowice voor een internationale klimaatconferentie. Daar moet blijken of de wereld harde afspraken kan maken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Zo moet de opwarming van de aarde worden beperkt.

De nieuwe klimaattop komt drie jaar na de historische conferentie van Parijs, waar landen beloofden maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde te beperken. Die moest onder de 2 graden blijven en het liefst zelfs onder de 1,5 graad. De stijgende temperaturen hebben volgens wetenschappers grote gevolgen, zoals een stijgende zeespiegel en een toename van extreem weer.

De toezeggingen uit Parijs moeten nu worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door vast te leggen hoe landen hun uitstoot meten en voorleggen aan de rest van de wereld. In Katowice staan gesprekken over een zogenoemd ‘Rulebook’ met dergelijke richtlijnen bovenaan de agenda.

De Nederlandse premier Mark Rutte en andere wereldleiders zijn maandag aanwezig bij de officiële opening van de klimaattop, die tot 14 december duurt. Later gaan onderhandelaars uit de landen sparren over de invulling van het ‘Rulebook’.

Het politieke klimaat is internationaal echter heel anders dan in 2015, toen Barack Obama nog aan de macht was in de VS. Hij heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Donald Trump, die van plan is zijn land uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Nederland stuurt een zware delegatie naar de top. Naast Rutte nemen ook ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) deel, evenals staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

De deelnemende landen staan voor een uitdaging. Zo voorspelt de Wereld Meteorologische Organisatie dat de temperaturen deze eeuw met 3 tot 5 graden kunnen stijgen, fors meer dan de doelstelling van 2 graden.

De voorzitter van de top, de Pool Michał Kurtyka, zei eerder dat een „wonder” nodig is om een succes te maken van de top. Hij voegde toe dat wonderen een „Poolse specialiteit” zijn.