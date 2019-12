Wereld begint aan 2020: vuurwerk, protesten en branden

Het begin van het nieuwe jaar is in wereldsteden als Tokio en Sydney ingeluid met spectaculaire vuurwerkshows. Op andere plaatsen overschaduwden protesten en natuurgeweld de festiviteiten rond de jaarwisseling.

In en rond de haven van miljoenenstad Sydney verzamelden zich naar schatting een miljoen feestvierders. Zij keken naar het grootschalige vuurwerk boven de stad, terwijl elders in het land mensen een veilig heenkomen zochten voor verwoestende natuurbranden. Duizenden mensen zijn naar stranden aan de oostkust gevlucht.

Ook op andere plaatsen in het oosten, van Auckland in Nieuw-Zeeland tot het Noord-Koreaanse Pyongyang, begon het nieuwe jaar met vuurwerkshows.

In de Aziatische metropool Hongkong moesten mensen het doen zonder het populaire vuurwerkspektakel in Victoria Harbour. De autoriteiten bliezen de show af uit veiligheidsoverwegingen. De maandenlange protesten gingen in de stad ook op oudejaarsavond door. Betogers vormden lange menselijke ketens.

„Dit jaar is er geen vuurwerk, maar waarschijnlijk wel ergens traangas”, aldus een 25-jarige man in Hongkong.