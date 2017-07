Wenkbrauwalbatros gespot voor Belgische kust

Voor de Belgische kust is een wenkbrauwalbatros gefotografeerd. Een zeldzame waarneming, want deze vogelsoort broedt vooral op de Falklandeilanden en in Chili.

Wenkbrauwalbatrossen kunnen zeventig jaar oud worden en hebben een maximale vleugelspanwijdte van 2,5 meter, weet Natuurpunt. Het dier werd afgelopen zondag gezien vanaf de ferry van Hull naar Zeebrugge. Als experts de waarneming bevestigen, is dat een unicum voor België.

Op het Duitse eiland Helgoland werd drie jaar geleden bij een Jan-van-Gentenkolonie een exemplaar gespot, dat sindsdien elk jaar zou terugkeren. De natuurorganisatie vermoedt dat het zondag om dezelfde albatros ging. De vogel zou de afgelopen weken al zijn opgemerkt langs de westkust van Engeland en Schotland.

Onder meer vis en kwallen staan op het menu van wenkbrauwalbatrossen. Ze volgen geregeld boten waar visafval overboord wordt gegooid. Tot 2013 beschouwde BirdLife International de vogels als een bedreigde diersoort.