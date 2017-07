Wenen weert Turkse minister

Oostenrijk staat niet toe dat de Turkse minister van Economische Zaken, Nihat Zeybekci, naar een bijeenkomst komt om de couppoging vorig jaar in Turkije te herdenken. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse zaken Sebastian Kurz zei maandag dat de bijeenkomst een groot evenement wordt en het bezoek van een Turkse minister een gevaar voor de openbare orde betekent.

Kurz zei dat de Turkse minister voor een officieel bezoek natuurlijk van harte welkom is, maar Zeybekci wil uitsluitend voor een openbaar optreden naar Oostenrijk komen. Daarmee is de veiligheid in het geding. Kurz’ ministerie beklemtoonde dat Kurz de poging tot staatsgreep in Turkije altijd scherp heeft veroordeeld. Maar Kurz heeft ook „de golf van massale arrestaties en ontslagen” die op de couppoging volgden, veroordeeld. Hij heeft ook kritiek op de „enorme beperking van de vrijheid van meningsuiting” in Turkije.

Afgelopen vrijdag maakte Nederland duidelijk dat de Turkse vicepremier Tugrul Türkes niet welkom is en niet naar een bijeenkomst op 15 juli in Apeldoorn mag komen.

Op 15 juli 2016 deden Turkse militairen een poging tot staatsgreep. Die mislukte, vooral door massaal verzet van de bevolking en gebrek aan steun van andere militairen. Er vielen zeker 240 doden en bijna 2200 gewonden. President Erdogan wees een oude politieke rivaal, Fethullah Gülen, als het brein van de couppoging aan. Erdogan heeft de macht naar zich toe getrokken en vervolgt met harde hand mensen die mogelijk tot de aanhang van Gülen behoren.