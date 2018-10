Weinstein wil schikken met beschuldigers

Het juridisch team van Harvey Weinstein werkt met de advocaten van een aantal vrouwen die hem beschuldigen van misbruik aan een schikking. De filmproducent wil met een financiële vergoeding voorkomen dat de vrouwen hem voor de rechter slepen in een civiele rechtszaak, zo meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Er zou begin november een mediation zijn gepland in New York om over meer dan twaalf gevallen te onderhandelen. Daarbij zouden ook beschuldigingen zitten die nog niet in de media zijn besproken. Weinstein wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting.

Volgens de krant zal onder meer de zaak van Weinsteins voormalige assistente besproken worden. Zij zegt dat ze gedwongen werd het zaad van de producent op te ruimen na zijn escapades. Ook de advocaten van de actrice Kadian Noble en filmproducente Alexandra Canosa zouden aan tafel zitten.

Het is de bedoeling dat er een fonds komt voor de slachtoffers. De advocaten van de vrouwen willen dat daar meer dan honderd miljoen dollar in komt. Het team van Weinstein, dat bestaat uit advocaten en verzekeraars, zou inzetten op een veel lager bedrag.

De uitkomst van de gesprekken is niet van invloed op de strafzaken die lopen tegen Weinstein.