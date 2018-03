Weinig risico bevolking na aanslag Skripal

De aanslag met een uitzonderlijk gif in het Engelse Salisbury levert verder geen grote gevaren voor de bevolking op. Dit zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, in het parlement.

Het doelwit van de aanslag was de voormalige dubbelspion uit Rusland, Sergej Skripal (66). Hij werd zondag samen met zijn 33-jarige dochter Joelia aangevallen met een zeldzaam gif, waarschijnlijk een soort zenuwgas.

De twee raakten bewusteloos en liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politieagent die als eerste bij de slachtoffers kwam, is ook in aanraking met de giftige stof gekomen. Met hem kan sinds donderdag weer worden gesproken, maar zijn toestand blijft kritiek.

Rudd zei dat het geen zin heeft te speculeren wie de plegers zijn van deze misdaad, die een woordvoerder van premier Theresa May ,,afgrijselijk en roekeloos’ ’ noemde. Velen wijzen in de richting van Rusland, waar Skripal die voor Britten spioneerde, als een verrader wordt gezien.