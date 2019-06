Weinig regeringsleiders op herdenking D-day

Na het grote internationale evenement over D-day woensdag in de Engelse haven Portsmouth wordt donderdag in Frankrijk de landing van de geallieerden op de Normandische kust op verscheidene plaatsen herdacht. Er is aan het begin van de avond een internationale bijeenkomst ter gelegenheid van D-day op Juno Beach, een van de landingsplaatsen. Maar die wordt voor zover bekend slechts bijgewoond door een handvol regeringsleiders met als gastheer de Franse premier Edouard Philippe.

Franse en Britse media meldden dat veteranen van de historische militaire operatie hebben geklaagd over het besluit van president Emmanuel Macron om niet ook naar de bijeenkomst in Normandië te gaan. Hij gaat eerder op de dag wel met president Trump naar een Amerikaanse militaire begraafplaats en met premier Theresa May naar een Britse plechtigheid. Later gaat hij naar een herdenking van Franse verzetsstrijders.

De afwezigheid van Macron zou de reden zijn dat er zo weinig staatshoofden of regeringsleiders in Juno Beach opdagen. Het zou onder meer gaan om de Belgische premier Michel en de Canadese Trudeau. Premier Rutte is er niet bij. Voor Nederland gaat defensieminister Bijleveld. Zij gaat eerder op de dag naar de plek waar 6 juni 1944 Nederlandse militairen landden, Arromanches-les-Bains.

De landing in 1944 bezegelde de ondergang van het Derde Rijk van de nazi’s (1933-1945). Dat kreeg te maken met een overmacht aan een westelijk front, terwijl ze in het oosten al werden opgejaagd door de legers van de Sovjet-Unie.