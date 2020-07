Weinig nieuwe coronaslachtoffers in Oostenrijks toeristenoord

WOLFGANG (ANP/DPA) - Het uitgebreide testprogramma in het Oostenrijkse toeristenoord St. Wolfgang, waar het coronavirus de kop weer heeft opgestoken, heeft vooralsnog weinig nieuwe besmettingsgevallen opgeleverd. Het aantal steeg met vier tot 48. Dat hebben de autoriteiten in Linz zondagavond gemeld. Van ruim honderd afgenomen monsters moet het resultaat nog binnenkomen.

De meeste geïnfecteerden zijn jonge werknemers in de toeristenbranche, maar ook zeker één vakantieganger is positief getest. De plotselinge uitbraak leidde onder meer tot snel contactonderzoek en de instelling van een avondklok om 23.00 uur. Inwoners, gasten en seizoensarbeiders werd verzocht binnen te blijven. Enkele verdachte bars, waar het virus mogelijk is verspreid onder de jongeren, werden vrijdag meteen uit voorzorg gesloten.

Ook werd er onmiddellijk een campagne gestart om de mensen te wijzen op de gevaren van Covid-19 en een oproep gedaan zich te laten testen. Vele honderden deden dat. St. Wolfgang, zeer afhankelijk van toerisme, hoopt toestanden zoals begin dit jaar in Ischgl te voorkomen. Dat ook bij Nederlanders populaire Oostenrijkse skioord was een van de eerste corona-brandhaarden in Europa en kreeg veel kritiek over de gang van zaken.