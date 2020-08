Weinig hoop op doorbraak naar vrede

De vredesovereenkomst tussen Egypte en Israël uit 1979 betekende het einde van een langdurige strijd. Analisten laten zich terughoudender uit over de impact van de deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) van donderdag.

De deal tussen Israël en de VAE is het begin van een „nieuw tijdperk” voor Israël en de Arabische wereld. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag. De Egyptische president Abdul Fattah al-Sisi verwelkomde de deal, terwijl de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ayman Safadi, de hoop uitsprak dat de deal de vastzittende vredesonderhandelingen vlot kan trekken. Ook Golfstaat Bahrein juicht het akkoord toe.

De Britse premier Boris Johnson zei „de diepgewortelde hoop” te hebben „ dat de annexatie van de Westoever niet door zal gaan en dat de overeenkomst van vandaag om die plannen op te schorten een welkome stap zal zijn op de weg naar een vreedzamer Midden-Oosten.”

Geen vredesplan

Dat er met de overeenkomst een belangrijke stap is gezet, is duidelijk. Maar het is ook duidelijk wat het niet is: geen allesomvattend vredesplan voor de relatie tussen Israël en de Palestijnen. Netanyahu beloofde de annexatieplannen voor de Westelijke Jordaanoever op te schorten, maar maakte tegelijk duidelijk dat dit niet betekent dat de plannen definitief de ijskast ingaan.

De premier zei volgens nieuwssite Times of Israël dat de VS alleen om uitstel van de annexatie hebben gevraagd. Hij zei niet wanneer zijn plannen dan alsnog kunnen worden uitgevoerd. Wel sprak hij de verwachting uit dat meer Arabische landen banden met Israël zullen aangaan.

De annexatieplannen van Netanyahu liggen internationaal zeer gevoelig en ook de Palestijnen zijn er fel op tegen. De premier heeft zich onder meer uitgesproken voor het inlijven van Joodse nederzettingen in omstreden gebied.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de Palestijnse gezant teruggeroepen uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij is woest over de deal die de golfstaat sloot met Israël. Die komt volgens Abbas neer op het „verraad” van de Palestijnse zaak.

Abbas wil volgens een verklaring dat de Arabische Liga en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking samenkomen om het akkoord te verwerpen. Hij zei dat geen enkele partij het recht heeft namens de Palestijnen te spreken, ook de VAE niet. Eerder wees ook de radicaal-islamitische Palestijnse Hamas-beweging het akkoord al af. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het akkoord volgens staatspersbureau IRNA „schaamteloos.”

Pakistani

Op sociale media lieten inwoners van bijvoorbeeld Pakistan weten niet te hopen op normalisering van de relaties met Israël. Ze toonden hun paspoort met de regel: ”Dit paspoort is geldig in alle landen, behalve in Israël” en uitten hun trots daarop.

In de praktijk heeft het opschorten van annexatie weinig gevolgen voor de feitelijke situatie van de Palestijnse bevolking. Israël heeft de Westelijke Jordaanoever al grotendeels onder controle en bouwt daar nieuwe wijken voor zo’n 500.000 kolonisten.



