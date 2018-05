Weinig begrip voor Trumps Iran-besluit

Wereldwijd is er dinsdag weinig begrip getoond voor het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen. Alleen Israël en Saudi-Arabië reageerden positief op het opnieuw treffen van economische sancties tegen hun gezworen sjiitische vijand.

Trumps voorganger Barack Obama, die mede aan de basis stond van de deal over stillegging van het Iraans atoomprogramma, veroordeelde de stap scherp. Hij noemde die „ondoordacht” en een „ernstige fout”. De EU liet meteen na de toespraak in het Witte Huis weten vast te houden aan de afspraak. „Deze overeenkomst is essentieel voor de veiligheid in Europa”, zei buitenlandchef Federica Mogherini.

Volgens Mogherini werkt het in 2015 gesloten akkoord, dat moet voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt en dat dus belangrijk is voor de bescherming van de Europese burgers. Ze zegt volledig te vertrouwen op het oordeel van het atoomagentschap van de Verenigde Naties, IAEA, dat „al tien keer heeft verklaard dat Iran zich aan de afspraken houdt.”

De Iraanse president Hassan Rohani liet op tv weten de Teheran klaar is om zijn atoomprogramma te hervatten. Maar voordat dat gebeurt, zal hij eerst gaan praten met de landen die betrokken waren bij het sluiten van het akkoord, de EU voorop.

Ook Rusland wees de eenzijdige maatregel van Trump af. De minister van Buitenlandse Zaken liet via Ifax weten het besluit „ongegrond” te vinden omdat Iran zich strikt hield aan de deal. Zijn collega Stef Blok vindt Trumps beslissing „slecht nieuws voor de Nederlandse en Europese veiligheid”. Hij acht het zaak snel aan tafel te gaan: „Met de EU, maar ook met de Amerikanen. Om een nieuw pad uit te stippelen en aan een oplossing te werken”.