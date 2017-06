Weinig animo onder Franse kiezers

Veel Franse kiezers hadden zondagmiddag nog geen stem uitgebracht in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. De opkomst bedroeg om 17.00 uur ruim 35 procent, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Peilers verwachten dat zondag in totaal ongeveer 42 tot 43 procent van de kiezers gaat stemmen.

De opkomst lag in de namiddag ongeveer 10 procentpunten lager dan op het zelfde tijdstip bij de tweede verkiezingsronde in 2012. Toen had om 17.00 uur ruim 46 procent van de kiezers gestemd.

Ook bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen trokken stemgerechtigden eerder deze maand niet massaal naar de stembus. Toen bracht in totaal 48,7 procent van de kiezers een stem uit; het laagste aantal sinds de oprichting van de Vijfde Republiek in 1958.