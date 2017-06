Weinig animo Keulse betoging tegen terreur

Voor de vredesmars van moslims onder het motto „Niet met ons” in Keulen hebben zich zaterdag maar een paar honderd mensen verzameld. De organisatoren hadden op 10.000 deelnemers gerekend. Aan de manifestatie waren verhitte debatten voorafgegaan, vooral omdat een koepel van islamitische organisaties, Ditib, deelname aan de antiterreurdemonstratie heeft afgezegd.

De organisatoren hadden moslims uit heel Duitsland opgeroepen zich na de aanslagen in Berlijn, Manchester en Londen uit te spreken tegen islamisme en terreur. „Wij staan niet toe dat terroristen in naam van de islam onschuldigen doden”, schreven de organisatoren in de oproep.

Ditib ging niet in op de uitnodiging om mee te doen. Moslims zouden door de demonstratie gestigmatiseerd worden en met internationaal terrorisme worden vereenzelvigd.

Duitse bewindslieden hekelden de weigering van Ditib. De Centrale Raad van Moslims in Duitsland en de Turkse gemeenschap steunen de demonstratie wel, evenals christelijke groepen en Duitse politieke partijen.

Volgens de politie in Keulen was alles rustig.