Weigering homotaart te bakken naar Europees Hof

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich binnenkort over de weigering van een Ierse banketbakker uit Belfast om een taart te maken met een wervende tekst voor het homohuwelijk.

Gary Lee, de man die de bakker aanklaagde, heeft zijn advocaat opdracht gegeven de kwestie voor te leggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zo meldt The Guardian donderdag.

Lee wilde vijf jaar geleden bij bakkerij Ashers Bakery een taart met een afbeelding van Bert en Ernie laten maken, met de tekst Support Gay Marriage (steun het homohuwelijk) en het logo van een lobbygroep voor homo-rechten. De banketbakkers Daniel en Amy McArthur weigerden de taart te maken omdat zij van mening zijn dat het homohuwelijk strijdig is met christelijke normen.

Een rechtbank veroordeelde de bakker in 2015 voor discriminatie van de klant. De bakkerij had immers wel een taart willen maken met een wervende tekst voor het klassieke huwelijk. In oktober 2018 verwierp het Hoogste Hof (Supreme Court) de uitspraak, omdat de bakker de taart niet zou hebben geweigerd om de geaardheid van de klant.

De bakker zegt alle klanten te willen bedienen, maar niet mee te willen werken aan de verspreiding van opvattingen die in strijd zijn met zijn geweten. Deze uitspraak wordt binnenkort behandeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Een datum voor de behandeling is nog niet bekend. De kwestie wordt gezien als belangrijk, omdat het gaat om een botsing van grondrechten.

