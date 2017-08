Amerikaanse steden zoals Houston en Dallas die het immigratieleid van president Donald Trump boycotten, kunnen nog niet financieel gestraft worden. Een federale rechter in Texas heeft een wet geblokkeerd die dit mogelijk maakt. Hij meent dat de wet mogelijk in strijd met de grondwet is.

Trump wil dat steden hard optreden tegen illegale migranten, maar er zijn steden die zich daar niet aan houden.

De rechter heeft met een voorlopige voorziening de wet geblokkeerd.