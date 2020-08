Een Iraakse man die dinsdag een reeks auto-ongelukken in Berlijn heeft veroorzaakt, had mogelijk terroristische motieven. Aanklagers in de Duitse hoofdstad stellen dat de automobilist „voor zover wij weten handelde uit jihadistische motieven”. Bij de botsingen vielen zes gewonden, van wie er drie ernstig aan toe zijn. Plaatselijke media melden dat de 30-jarige verdachte „Allahu akbar” riep toen hij zijn auto uitstapte.