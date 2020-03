Weggestemde premier mag weer regering vormen in Roemenië

De demissionaire Roemeense premier Ludovic Orban mag proberen een nieuwe regering te vormen, ruim een maand nadat het parlement zijn kabinet wegstemde met een motie van wantrouwen. Dat maakte president Klaus Iohannis bekend na overleg met politieke partijen.

Iohannis sprak de hoop uit dat het parlement zaterdag een vertrouwensstemming kan houden over het nieuwe kabinet van Orban. „Ik heb garanties gekregen van alle partijen”, zei de president na de telefonische overlegronde.

De politieke situatie in het Oost-Europese land is volgens plaatselijke media veranderd door de coronacrisis. Er zou breed politiek draagvlak zijn voor de snelle vorming van een nieuwe regering. Het huidige kabinet van Orban is vanwege de motie van wantrouwen demissionair en heeft daarom beperkte bevoegdheden.

Ook de regering ontkomt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Orban maakte eerder op de dag bekend dat hij en zijn kabinet in quarantaine gaan. Ze hebben contact gehad met een senator die later besmet bleek te zijn met het virus. In het land zijn inmiddels zo’n zeventig besmettingen vastgesteld.