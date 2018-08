Wegens abortus veroordeeld meisje vrij

Een vijftienjarig Indonesisch meisje dat een half jaar gevangenisstraf had gekregen wegens abortus na te zijn verkracht, is door een hoger gerechtshof vrijgesproken.

Het hof in Jambi op Sumatra liet weten dat de rechter heeft vastgesteld dat het meisje abortus liet plegen onder omstandigheden die haar daartoe hebben gedwongen. Ze was door een broer verkracht.

De broer kreeg twee jaar cel wegens zijn vergrijp. Abortus is in de Indonesische wet alleen legaal als er ernstige medische redenen voor zijn in de eerste veertig dagen van de zwangerschap. Anders is abortus illegaal en staan er celstraffen tot tien jaar op.

De oorspronkelijk veroordeling van de tiener leidde wereldwijd tot kritiek omdat zij als slachtoffer gestraft zou zijn.