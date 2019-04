Wegen dodelijker dan wapens in Libië

Libië wordt al jaren geteisterd door geweld, maar nog veel gevaarlijker dan de vuurwapens zijn de wegen in het land: verkeersongelukken eisten vorig jaar 2500 levens. Nog eens 3000 mensen raakten gewond in het verkeer. Daarmee zijn de wegen in Libië verhoudingsgewijs de gevaarlijkste ter wereld.

Libië telt tegen de zeven miljoen inwoners. Ter vergelijking: in Nederland wonen ruim 17 miljoen mensen en vielen 613 verkeersdoden in 2017, het laatste jaar waarvan het CBS de cijfers heeft gepubliceerd.

Oorzaken zijn onder meer het massale negeren van verkeersregels, de slechte staat van auto’s en de gebrekkige infrastructuur, waar de afgelopen jaren geen geld voor beschikbaar was. Sinds de revolutie van 2011, die voormalig dictator Muammar Kaddafi de macht en zijn leven kostte, heeft het land een uiterst zwakke overheid. Jaarlijks vallen nog altijd honderden doden als gevolg van de machtsstrijd tussen diverse milities.

Er zijn ook lichtpuntjes. Zo heeft de overheid in 2019 voor het eerst in jaren geld gereserveerd voor wegenonderhoud. In februari bepaalden de autoriteiten dat auto’s die ouder dan tien jaar zijn niet meer geïmporteerd mogen worden. Nieuwere auto’s voldoen aan hogere veiligheidsstandaarden.