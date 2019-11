Wegen Berlijn weer vrij na boerenprotest

Boeren hebben dinsdag met hun trekkers de Duitse hoofdstad Berlijn nagenoeg lamgelegd. Halverwege de middag leidde de politie de boeren, zoals afgesproken, weer de stad uit. De agrariërs kwamen massaal naar Berlijn om te protesteren tegen het landbouwbeleid van de Duitse regering dat in september werd geïntroduceerd.

Rond het middaguur begon de demonstratie bij de Brandenburger Tor, nabij de Bondsdag in het centrum. In de aanloop daarnaartoe veroorzaakten de boeren opstoppingen in het verkeer en kwam het verkeer in het centrum van Berlijn bijna tot stilstand. Volgens de politie ging het om 5095 tractoren die onder begeleiding door de deelstaat Brandenburg naar Berlijn reden.

De protesten richten zich op aangescherpte regels voor de bescherming van insecten en het milieu en het inperken van het uitrijden van mest ter bescherming van het grondwater. Twee ministers die de menigte toe kwamen spreken werden uitgefloten, omdat ze het overheidsbeleid verdedigden.

„Is de boer geruïneerd, dan wordt het eten geïmporteerd”, stond op een van de vele meegebrachte spandoeken. „Wij werken graag voor de bevolking, maar alleen voor de juiste prijzen en het gepaste respect”, zei een van de demonstranten.

Nederlandse boeren hebben de afgelopen tijd ook meerdere keren geprotesteerd. Ze zijn het niet eens met het huidige stikstofbeleid van de regering. In oktober nog kwamen veel boeren met hun tractoren samen op het Malieveld in Den Haag.