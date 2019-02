Weerstand tegen Franse ‘gele hesjes’ groeit

De spontane Franse protestbeweging ‘gilets jaunes’ (‘gele hesjes’) lijkt op zijn retour. Volgens de laatste opiniepeilingen vindt 56 procent van de Fransen dat de straatprotesten en blokkades van de gele hesjes moeten ophouden. Het is voor het eerst sinds de beweging in oktober in sociale media opdook, dat ze geen enorme steun geniet. In alle peilingen tot dusver kregen de gele hesjes steun van een ruime meerderheid van de ondervraagden.

De kolossale beweging ontstond uit protest tegen de forse stijging van brandstof- en energieprijzen en uit onvrede over liberale hervormingen. Daarmee wilde de regering van president Macron de klimaatverandering beheersen en de Franse economie vlot trekken. Maar veel Fransen zagen het als weer een belasting die de middenklasse, vooral buiten de steden, moet ophoesten en die de welgestelde Parijzenaars niet aantast. Nu zegt 64 procent van de ondervraagden dat de oorspronkelijke doelen van de ‘gele hesjes’ bij het protest naar de achtergrond zijn verdwenen.

Dat is mogelijk omdat de beweging van het begin af aan chaotisch en zonder duidelijke leiding is geweest. De eisen van de honderdduizenden deelnemers variëren. Tijdens betogingen tegen accijnsverhogingen klonk steeds vaker de eis dat Macron moet aftreden. ‘Gele hesjes’ eisen hier en daar ook „de macht voor het volk terug” via invoering van referenda. De regering heeft uit angst voor de omvang van het protest begin december al de prijsverhogingen ongedaan gemaakt.

Bij blokkades zijn ongelukken gebeurd. Sinds de eerste grote nationale protestzaterdag (17 november) zijn er elf doden gevallen. Bij ongeregeldheden vielen 2900 gewonden onder wie 1050 agenten. Zaterdag is de veertiende protestdag.