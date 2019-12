Weer warmterecords Australië, bijna 50 graden in zuiden

Het landelijke warmterecord in Australië is voor de tweede keer deze week gesneuveld. Het meteorologische bureau van de overheid meldt een gemiddelde temperatuur van 41,9 graden, een graad hoger dan dinsdag. Het oude record stond sinds 2013.

Het land kent dit jaar een ongekende hittegolf. Het kwik klom in de zuidelijke plaats Eucla zelfs naar 49,8 graden: een recordtemperatuur voor de maand december. Het laatste record voor de laatste maand van het jaar stamt uit 1972. Toen was het 49,5 graden in Birdsville.

De autoriteiten hebben ondertussen de handen vol aan het bestrijden van zo’n honderd natuurbranden in deelstaat New South Wales. Daar is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de „catastrofale weersomstandigheden”. Miljoenenstad Sydney ligt onder een deken van giftige rook.

De hulpdiensten worstelen niet alleen met de gevolgen van de extreme hitte, maar hebben het ook aan de stok met criminelen die een slaatje proberen te slaan uit de droogte. De politie zoekt naar dieven die 300.000 liter water hebben gestolen uit twee tanks in Evans Plains, een gehucht ten westen van Sydney.