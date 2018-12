Weer vervolging ex-SS’er op losse schroeven

Een Duitse rechtbank weigert de zaak te behandelen van een vermeende concentratiekampbewaker. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 95-jarige man van medeplichtigheid aan massamoord, maar volgens het hof in Berlijn ontbreekt het aan bewijs. Dat maakt een veroordeling onwaarschijnlijk.

Aanklagers beschuldigen de Duitser ervan in 1944 en 1945 gevangenen te hebben bewaakt in concentratiekamp Mauthausen, waar vele tienduizenden mensen zijn omgebracht. Hij zou hebben geweten van de moorden en de slechte leefomstandigheden van gedetineerden. De verdachte erkent dat hij lid is geweest van de beruchte SS, maar zei nooit voet te hebben gezet in het concentratiekamp.

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij het oordeel van de rechtbank en tekent beroep aan. De vervolging van hoogbejaarde ex-SS’ers heeft ruim zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog vaak de nodige voeten in de aarde. Eerder deze maand moest een vergelijkbare zaak worden stilgelegd in Münster. Daar lijdt de 95-jarige verdachte volgens Duitse media aan hart- en nierklachten. Hij was te ziek om terecht te staan.