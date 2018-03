Weer vertraging Surinaamse 8 decemberproces

De voor dinsdag geplande zitting van het 8 decemberproces in Suriname gaat niet door. Een duidelijke reden is niet gegeven. In een officiële verklaring staat dat de krijgsraad de zitting vanwege ‘bijzondere omstandigheden’ niet door laat gaan.

Op de rol van dinsdag stonden de zaken van de verdachten Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel. Tegen alle drie heeft het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf geëist. Hun advocaat Irwin Kanhai was aan zet om zijn pleidooi te houden. Deze zaken stonden 31 januari ook al op de rol, maar Kanhai vroeg toen om uitstel omdat hij meer tijd nodig had.

De 8 decemberzaak zouden draait op de moord van vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte in de zaak is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. Ook tegen hem heeft het OM twintig jaar geëist.

Volgens Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers, heeft het uitstel te maken heeft met de drukke werkzaamheden van de rechters. Er is niets bijzonders aan de hand, zei hij tegen het ANP. „Ik heb niets officieels gehoord. Het uitstel van de zaak in januari heeft extra werk opgeleverd voor de rechters en de griffer.”