Weer vertraging in reddingswerk peuter Julen

Er is opnieuw vertraging in het reddingswerk in Andalusië naar de in een boorput gevallen peuter Julen. Reddingswerkers konden woensdagmiddag weer niet in een speciaal gegraven tunnel afdalen. De Spaanse krant Sur berichtte dat de redders al klaar stonden om naar beneden te gaan, maar dat er op het laatste moment weer een probleem was. Op 50 meter diepte zou de gegraven tunnel door verschoven rotsen of aarde geblokkeerd zijn.

De 2-jarige peuter Julen moet op ruim 70 meter diepte worden aangetroffen in de boorput die naast de reddingstunnel is. In de tunnel wordt een soort liftschacht neergelaten. Daarin kunnen specialisten in mijnen afdalen.

Een dag eerder deed zich hetzelfde probleem voor op 42 meter diepte. Technici en mijnbouwdeskundigen werken al aan een oplossing voor de blokkade in de tunnel, aldus Spaanse media.