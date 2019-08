‘Weer verkiezingen Italië in 2e helft oktober’

De regeringscrisis in Italië leidt naar verwachting van Italiaanse media tot vervroegde verkiezingen in de tweede helft van oktober. De vorig jaar gevormde coalitie van de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) van Luigi Di Maio is feitelijk uiteengevallen, omdat Salvini zijn vertrouwen heeft opgezegd en snel verkiezingen eist.

De partijloze premier Conte heeft beloofd de Italiaanse Tweede Kamer van vakantie terug te roepen om over het lot van de regering te stemmen. Conte moet dan naar verwachting na die stemming naar president Sergio Mattarella om zijn ontslag aan te bieden. Mattarella kijkt dan of er nog een andere regering in elkaar geknutseld kan worden of schrijft verkiezingen uit.

Dat laatste verwachten veel media in het Zuid-Europese land dat de derde economie van de eurozone vormt en dat in oktober zijn begroting voor 2020 aan de EU zou moeten presenteren.