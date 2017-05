De Britse politie heeft een vijfde persoon opgepakt vanwege de zelfmoordaanslag in Manchester. „De man droeg bij zijn aanhouding een pakketje bij zich”, meldde de politie.

Politiemensen arresteerden de man in de plaats Wigan, 27 kilometer ten westen van het stadscentrum van Manchester. De politie zoekt nog uit wat in het pakketje zit. Het is nog onduidelijk waar de aangehouden man precies van wordt verdacht.