Weer veel doden door coronavirus in Rusland

In Rusland zijn in 24 uur tijd 153 sterfgevallen geregistreerd die worden toegeschreven aan het nieuwe coronavirus. Het is weer het hoogste aantal doden in een etmaal dat tot dusver in Rusland is geteld.

In totaal zijn er een relatief laag aantal patiënten overleden in het land van ruim 145 miljoen inwoners. Van de 344.000 coronapatiënten zijn er 3541 overleden. In de afgelopen 24 uur zijn er 8600 patiënten bijgekomen. Er wordt veel getest op het virus. Het epicentrum van de verspreiding van het uit China afkomstige virus is Moskou. Het zou daar vanuit Italië terecht gekomen zijn. Ongeveer een derde van alle Russen met deze besmetting is al genezen.