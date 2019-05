Weer uitbarsting Sinabung-vulkaan

De Indonesische Sinabung-vulkaan is weer uitgebarsten. De vulkaan spuwt een enorme hoeveelheid rook en as zo’n 2 kilometer de lucht in. De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers.

De uitbarsting kan volgens functionarissen gevolgen hebben voor het vliegverkeer, maar luchtvaartmaatschappijen zijn nu nog niet gevraagd het gebied te mijden. Inwoners zijn opgeroepen alert te zijn op mogelijke lavastromen.

Bij uitbarstingen van de Sinabung op Sumatra zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk doden gevallen. In 2016 ging het om zeven slachtoffers, twee jaar eerder waren zestien mensen omgekomen. De vulkaan ontwaakte in 2010 na zo’n vier eeuwen inactief te zijn geweest.