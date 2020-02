Weer Turkse militair gedood in Syrië

Zeker een Turkse militair is om het leven gekomen bij een artilleriebeschieting in Syrië. Ook raakte een militair gewond, zegt het Turkse ministerie van Defensie vrijdag. Een dag eerder sneuvelden 33 Turkse soldaten in het buurland.

Turkije houdt troepen van de Syrische regering van president Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanvallen. Het ministerie zegt dat vergeldingsaanvallen worden uitgevoerd en dat „doelwitten van het regime” worden bestookt.

Het leger van Assad is met hulp van Rusland bezig met een offensief in grensprovincie Idlib, het laatste bolwerk van opstandelingen. Het Syrische regime heeft na een burgeroorlog van negen jaar het grootste deel van Syrië weer in handen.