Weer topmedewerker weg uit Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump neemt weer afscheid van een naaste medewerker. Hij schrijft op Twitter dat de juridisch adviseur van het Witte Huis, Don McGahn, dit najaar vertrekt.

McGahn was eerder juridisch adviseur van het campagneteam van Trump. Hij kreeg na de verkiezing een betrekking in het Witte Huis. Daar zat de jurist niet altijd op één lijn met de president. McGahn dreigde volgens The New York Times ontslag te nemen toen Trump vorig jaar speciaal aanklager Robert Mueller wilde ontslaan. Trump krabbelde uiteindelijk terug, zeiden ingewijden tegen de krant.

McGahn ruimt nu alsnog het veld. Dat gebeurt volgens Trump nadat de Senaat heeft gestemd over de aanstelling van Brett Kavanaugh bij het hooggerechtshof. „Ik heb lang met Don samengewerkt en koester oprechte waardering voor zijn diensten”, aldus de president op Twitter.

De jurist stond het team van Mueller de afgelopen tijd herhaaldelijk te woord. De speciaal aanklager onderzoekt onder meer of figuren binnen de Trump-campagne hebben samengespannen met Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden. Trump heeft dat steeds ontkend.