Weer topfunctionaris weg na brand Griekenland

Het hoofd van de Griekse civiele beschermingsdienst GSCP heeft maandag zijn ontslag ingediend. De regering had een dag eerder al de chefs van de brandweer en politie vervangen. Dat gebeurde in de nasleep van de dodelijke natuurbrand in de omgeving van Athene.

Het dodental door het inferno van vorige maand liep zondag op naar 91. Toen overleed een 95-jarige man in het ziekenhuis, bericht de Griekse krant Kathimerini. Er liggen nog enkele tientallen mensen met brandwonden in het ziekenhuis. Zes van die patiënten worden nog behandeld op de intensive care.

De Griekse autoriteiten kregen na de brand veel kritiek te verduren. De oppositie verweet de regering te hebben gefaald bij het beschermen van levens. Minister Nikos Toskas (Burgerbescherming) stapte vrijdag op. Hij had dat direct na de brand ook al geprobeerd, maar toen weigerde premier Alexis Tsipras nog het ontslag van de voormalige generaal te accepteren.