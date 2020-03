Weer tientallen nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn tientallen nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt woensdag dat zeker 240 mensen het virus hebben opgelopen. De teller stond dinsdag nog op 196 besmettingen.

Het virus heeft zich de afgelopen tijd verspreid over Duitsland. Er zijn besmettingen gemeld in vijftien van de zestien deelstaten. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is volgens het instituut het zwaarst getroffen. Voor zover bekend zijn in Duitsland nog geen patiƫnten overleden.

Het nieuwe coronavirus heeft in Europa vooral Italiƫ hard getroffen. Daar hebben de autoriteiten 79 sterfgevallen gemeld op meer dan 2500 besmettingen, tegenover 93.000 besmettingen en ruim 3200 doden wereldwijd.