Weer tientallen migranten gered bij Libië

De bemanning van het schip Ocean Viking heeft zondag weer 81 migranten gered voor de kust van Libië. Daardoor bevinden zich inmiddels 251 geredde mensen aan boord.

De overwegend Soedanese jongemannen waren zaterdag in een blauwe rubberboot vertrokken uit Libië. Ze juichten toen ze het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée zagen naderen.

De Ocean Viking patrouilleert in internationale wateren in de buurt van Libië. Dat Noord-Afrikaanse land staat bekend als belangrijk vertrekpunt voor migranten die Europa willen bereiken. Zij proberen vaak de Middellandse Zee over te steken met boten die niet zeewaardig zijn.

Het lot van geredde migranten zorgt binnen Europa voor spanning. Landen steggelen regelmatig over wie verantwoordelijk is voor de opvang. Op dit moment zijn ook zo’n 160 migranten aan boord van het schip Open Arms van het Spaanse Proactiva Open Arms.