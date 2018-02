„Weer tientallen doden in Oost-Ghouta”

Zware beschietingen hebben opnieuw het leven gekost aan tientallen mensen in Oost-Ghouta, een rebellenbolwerk bij de Syrische hoofdstad Damascus. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de mensenrechten zei dat woensdag zeker 38 mensen zijn omgekomen.

In de afgelopen drie dagen vielen volgens het observatorium in totaal zeker 310 doden in het gebied. Het Syrische regime belegert de enclave al jaren, maar voerde de beschietingen zondag fors op. De regeringsgezinde troepen zouden Oost-Ghouta bestoken met raketten, artilleriegranaten en luchtaanvallen.

Hulporganisaties en de Verenigde Naties slaan alarm over de humanitaire situatie in Oost-Ghouta, waar honderdduizenden mensen wonen. Ziekenhuizen in het gebied maakten volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) melding van 1285 gewonden en 237 doden in de afgelopen 2,5 dag. ,,Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger en loopt elk uur verder op.’’

Ghouta

Het Rode Kruis waarschuwt dat slachtoffers sterven omdat ze niet op tijd geholpen kunnen worden. ,,Onze teams moeten onmiddellijk worden toegelaten tot Oost-Ghouta om de gewonden te helpen”, zei het hoofd van het Rode Kruis in Syrië, Marianne Gasser. ,,Dit is waanzin en moet stoppen.’’

De secretaris-generaal van Verenigde Naties drong woensdag aan op ,,de onmiddellijke opschorting van alle oorlogsactiviteiten in Oost-Ghouta’’. António Guterres zei tegen de VN-veiligheidsraad dat inwoners leven in een ,,hel op aarde’’. De Franse president Emmanuel Macron riep op tot een humanitaire wapenstilstand, zodat burgers geëvacueerd kunnen worden.