Weer tientallen aanhoudingen in Wit-Rusland

De politie heeft dinsdag tientallen mensen opgepakt bij een demonstratie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, zeggen ooggetuigen. Een handgemeen brak uit tussen politie en demonstranten, die een weg blokkeerden om politieauto’s tegen te houden.

Zondag werden nog honderden mensen aangehouden tijdens massale protesten tegen president Loekasjenko, die de presidentsverkiezingen van begin augustus naar zijn hand gezet zou hebben. Protestleider Maria Kolesnikova werd maandag in het centrum van Minsk door gemaskerde mannen opgepakt en weggevoerd in een busje.

Dinsdag verklaarde de Wit-Russische grensbewaking dat ze was aangehouden toen ze de grens met Oekraïne wilde oversteken, maar twee medestanders die in haar gezelschap waren zeiden dat ze de grens werden overgezet. Kolesnikova verscheurde haar paspoort en werd vastgezet, de andere twee gingen wel de grens over. Op een persconferentie in de Oekraïense hoofdstad Kiev zei een van hen dat hun werd verteld dat ze het land uit moeten om „de situatie in Wit-Rusland te deëscaleren”.