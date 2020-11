Weer stijging nieuwe coronabesmettingen Duitsland

Het aantal coronabesmettingen dat is vastgesteld in Duitsland is de 700.000 voorbij. Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) registreerde 18.487 nieuwe besmettingen, enkele duizenden meer dan een dag eerder. Het dodental door de uitbraak van het virus steeg met 261 naar 11.767.

In Duitsland zijn sinds het begin van de pandemie in totaal 705.687 besmettingen vastgesteld, aldus het RKI, de Duitse tegenhanger van het Nederlandse RIVM. Duitsland is daarmee minder hard getroffen door het virus dan sommige andere grote Europese landen. In Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan een miljoen besmettingen vastgesteld.