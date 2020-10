Weer stijging aantal nieuwe Duitse coronagevallen

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de derde dag op rij fors toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat in de afgelopen 24 uur 4516 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Dat zijn er bijna 500 meer dan de 4058 infecties die een dag eerder gemeld werden. Woensdag waren er 2828 nieuwe coronabesmettingen.

De Duitse minister Jens Spahn (Volksgezondheid) sloeg donderdag alarm over de „zorgwekkende sprong” in het aantal coronabesmettingen. De gezondheidszorg is nog niet overbelast, zei hij op een persconferentie in Berlijn. „We willen een exponentiële stijging voorkomen. Als we met 80 miljoen mensen samenwerken, zullen de kansen van het virus dramatisch afnemen.”

Het totale aantal vastgestelde Duitse gevallen van het longvirus bedraagt nu 314.660. Er overleden 9589 aan de gevolgen van een besmetting. Dat is een stijging van elf sterfgevallen.