Weer stapt een Labour-parlementariër op

De onvrede binnen de Britse Labourpartij houdt aan, dinsdag stapte het parlementslid Joan Ryan op. Zij is het achtste lid dat deze week de oppositiepartij de rug toekeert. Net als de anderen kan Ryan zich niet vinden in de koers van Jeremy Corbyn.

De politici vinden dat er „institutioneel antisemitisme” binnen de partij is en ook is er felle kritiek op de brexitstrategie van Corbyn. Ryan is geschokt door het gebrek aan daadkracht bij Corbyn om op te treden tegen het antisemitisme. Ook is hij in haar ogen niet geschikt het land te leiden.