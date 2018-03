Weer smogalarm in Peking

Peking heeft weer een smogalarm afgegeven. Het is de tweede keer deze maand dat de problemen met de smog zo groot zijn in de Chinese hoofdstad dat er alarm wordt geslagen.

Er werd code oranje afgegeven, de op een na zwaarste waarschuwing. Bij code oranje moeten bepaalde bedrijven verplicht hun uitstoot reduceren.

In januari was er ook al code oranje. Toch gaat het beter met de lucht in Peking. De stad heeft de grootste reductie van luchtvervuiling gerealiseerd van alles 28 noordelijke steden. Er is ook nog geen enkele keer code rood afgegeven in 2018.

De Chinese regering heeft in augustus een ambitieus plan gepresenteerd dat voorziet in het terugdringen van de luchtvervuiling met 15 procent.