Weer schietpartij op Amerikaanse school

Een in het zwart geklede jongeman heeft op een school in Californië het vuur geopend. Daarbij zijn volgens de plaatselijke politie en lokale media meerdere gewonden gevallen. Verscheidene bronnen geven verschillende aantallen slachtoffers op, variërend van drie tot zes. Volgens de politie is de dader van Aziatische afkomst. Hij is nog spoorloos. De schietpartij was op een middelbare school in Santa Clarita, circa 40 kilometer ten noorden van Los Angeles.

In de VS zijn op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen.