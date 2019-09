Weer Republikeinse uitdager voor Trump

Mark Sanford, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina, heeft zich zondag namens de Republikeinse Partij kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Daarmee gaat hij de strijd aan met president Donald Trump, die in 2020 een tweede termijn probeert af te dwingen. Eerder gaven Joe Walsh en Bill Weld ook al aan zich kandidaat te stellen voor de Republikeinen.

De 59-jarige Sanford, groot criticus van Trump, verloor vorig jaar zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden. In een gesprek met Fox News zondag kondigde hij zijn kandidatuur aan. „Ik denk dat we een gesprek moeten hebben over wat het betekent om Republikein te zijn”, zei hij. „We zijn als Republikeinse Partij de weg kwijt geraakt.”

Sanford kwam privé, maar ook op zakelijk gebied al eens in opspraak. Zo gaf hij eerder toe zijn vrouw jarenlang ontrouw te zijn geweest. Daarnaast ontdekte een journalist dat Sanford voor een knipbeurt met een vliegtuig ergens naartoe was gevlogen op kosten van de staat.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op 3 november 2020.